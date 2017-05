(GALERIE FOTO) Povestea oraşului care fierbe: Aici temperatura apei din lacuri ajunge şi la 98 de grade Celsius

07:36

James Rodriguez va pleca de la Real Madrid la finalul acestui sezon, iar principala variantă pentru starul columbian părea a fi Manchester United. Totuşi, pe masa lui Florentino Perez a ajuns o ofertă de la un alt club uriaş al Europei. The post 75 de milioane de euro pentru transferul verii; Pe cine vrea să aducă Bayern de la Real appeared first on Independent.