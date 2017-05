Vettel a câștigat Marele Premiu de la Monte Carlo; Cum arată clasamentul general

06:16

În timp ce însoțitoarele de zbor fac tot posibilul ca pasagerii să se odihnească pe timpul cursei, nu trebuie de uitat că și personalul însă trebuie să ia pauze, având uneori nevoie de câteva minute sau ore de somn. The post (FOTO și VIDEO) Compartimentele secrete din avioane: Ce fac stewardesele acolo în timpul zborului appeared first on Independent.