Klaus Iohannis, MESAJ cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni

14:27

Melania Trump a facut o adevarata parada a modei in ultimele zile. Prima Doamna a Americii se afla, alaturi de Donald Trump, in primul turneu extern de la investirea in functia de presedinte al Statelor Unite. In Sicilia, prima doamna a Americii a purtat un sacou cu flori in relief, creatie a celebrilor designeri italieni Dolce […]