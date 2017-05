DE CE producătorii de țigări din România DISTRUG milioane de pachete? Răspunsul îl găsim în Directiva europeană a tutunului

14:26

La o vizită recentă în Istanbul, Igor Dodon anunța că zboară spre capitala Turciei, tot printr-un anunț pe Facebook. După câteva ore, textul a fost redactat, iar eroarea înlăturată. Ulterior, Igor Dodon a fost prins în capcană de jurnaliști, care l-au întrebat „cum a fost vizita în capitala Turciei” și cu ce concluzii a venit. Se pare că șeful statului nici nu și-a dat seama că a fost pus la încercare. Fără a face precizare că a fost, totuși, la Istanbul, și nu la Ankara care este capitala Turciei, Dodon și-a continuat declarația: „În capitala Turciei am avut mai multe întrevederi bilaterale”. Jurnaliștii de la ProTV au realizat un reportaj, în care Igor Dodon a prezentat Reședința președintelui și a încercat să explice de ce a greșit denumirea capitalei Turciei. „Am avut multiple vizite în Ankara, multiple. Eu aici nu văd nici o problemă, ceea ce au încercat să speculeze referitor la unele declarații pe Facebook. Colegii mai introduc… atunci când sunt în zbor, dar nu cred că este un lucru din care trebuie să facem mare politică. Nu am nici o problemă cu geografia, școala am absolvit-o cu notele cele mai înalte și universitatea de asemenea. Ceea ce le urez și la alții”, a declarat Dodon. De remarcat că internauții au lansat și o petiţie online, în care este solicitat ca preşedintele să susţină în acest an examenul de bacalaureat la geografie. Totuși, șeful statului a refuzat provocarea.