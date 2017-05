Reforma sectorului agricol a fost discutată la Ministerul Agriculturii

11:56

Cel mai recent film din competiţia Festivalului de la Cannes, "You were never really here”, al britanicei Lynne Ramsay, s-a plasat sâmbătă drept concurent direct pentru filmele "Faute d’amour” (Rusia) şi "120 battements par minute" (Franţa), care erau favorite în cursa pentru Palme d'Or, potrivit AFP.