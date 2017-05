CEI MAI BOGAȚI FOTBALIȘI AI LUMII, versiunea Forbes

15:11

Geografia politică a lui Dodon este foarte restrânsă deocamdată. Dacă trecem cu vederea vizita la Phenian a unuia dintre valeții săi, vizita sa la Bruxelles, unde i-au fost ascultate cu atenție pretențiile și doar atât, vizitele oficiale și semioficiale dar cordiale la Moscova și la Tiraspol (ah, da, era să uităm, vizita la Istanbul, la o reuniune a OCEMN, unde enciclopedistul nostru șef de stat a descoperit cu stupoare că Turcia și-a mutat capitala la Ankara fără să-și ceară voie de la excelența sa), prezidentul are un palmares de vizite și relații interstatale cam subțirel. Se știe, Igor Dodon nu este binevenit la Kiev, după declarațiile sale vizavi de Crimeea. Nici la București nu este așteptat, din cauza atitudinii sale antiromânești, chiar dacă recunoaște că suntem frați, dar „fiecare gospodar la casa lui” – vorbă de președinte! – specific unei mahalagioaice din Sadova sau de pe aiurea. Și unde ar mai putea merge Dodon pentru a face PR sie și partidului său afară? Că „pe interior”, vorba unui „fost” care trâmbița că are de guvernat o țară, mai ales după ce Il Coordinatore i-a dat de înțeles cu text deschis că ar putea schimba placa și iniția procedura de suspendare dacă o ține tot așa, cu aberațiile sale privind vectorul țării și cu refuzul de a promulga unele legi… În perioada 25-26 mai, președintele Igor Dodon s-a aflat într-o vizită la Budapesta, că, după căderea Romei, Buda (pe când încă nu făcuse joncțiunea cu Pesta) e centrul financiar economic al regiunii dintre Ural și Alpi. În context, Dodon și oficialii maghiari au abordat posibilitatea avansării relațiilor comercial-economice și au făcut și un schimb de opinii cu privire la legislația electorală. Igor Dodon a adresat omologului său Janos Ader invitația de a efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Cei doi șefi de state au discutat despre inițiativele de asigurare a transparenței finanțării ONG-urilor, dar și despre consolidarea statalității Republicii Moldova. Subiectul statalității a fost abordat și în cadrul întrevederii președintelui moldovean cu prim-ministrul maghiar Viktor Orban. Acum să încercăm să dezghiocăm frazele de mai sus și să citim printre rânduri, care sunt foarte diafane. Dodon nu este la curent că premierul Orban a ajuns un paria în UE, după derapajele sale antidemocratice și încercarea de a închide Universitatea Central-Europeană, înființată de George Soros? Și ce are de discutat Dodon cu omologul său maghiar sau cu Orban despre statalitate? Statalitatea cui, de când? De la năvălirea hunilor sau de la 1918, 1940? Interesante discuții… În altă ordine de idei, Igor Dodon a salutat deschiderea prin intermediul Băncii Maghinare de Export-Import (Eximbank), a liniei de creditare în valoare de 61,53 milioane euro pentru agenții economici din Republica Moldova, care au proiecte comune cu parteneri din această țară și a exprimat interesul pentru experiența Ungariei în domeniul promovării exportului și atragerii investițiilor. Orice investiții sunt binevenite, dar ne miră că lui Dodon îi put banii oferiți de București, în schimb, caută potcoave de cai morți pe la Buda sau pe la Pesta. Nu ați observat că de la o vreme, pe unde își poartă „pașii suverani”, Dodon dă peste diaspora moldovenească. Și la Budapesta șeful statului a discutat cu reprezentanții diasporei moldovenești. Nu știm doar câți moldoveni formează această diasporă. Oricum, ospitalierul șef al statului moldovean le-a declarat că îi așteaptă pe toți masteranzii din Budapesta să-și facă stagiul la președinția sa. În mica Reședință de Stat, că „știuletele” de pe bd. Ștefan cel Mare încă nu e gata de primit oaspeți și nu se știe când va fi…