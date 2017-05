75 de milioane de euro pentru transferul verii; Pe cine vrea să aducă Bayern de la Real

13:57

Secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Valeriu Didencu, va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr.13. Mandatul de arest a fost prelungit astăzi de către Judecătoria Buiucani.