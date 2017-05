Reacția PD la decizia PL de a părăsi Alianța: „Coaliția majoritară este pe deplin funcțională în continuare”

10:46

Avocatul Valerian Mânzat a fost escortat ieri-seară la Inspectorat de Poliție Ciocana pentru a lua cunoştinţă cu actul care dispune reţinerea lui şi escortarea la închisoare. The post Avocatul vedetă, Valerian Mânzat, reținut de poliție pentru a fi dus la închisoare appeared first on Independent.