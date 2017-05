În Republica Moldova a fost efectuat cel de-al 100-lea transplant de organe

08:57

„Previziunea" și avertismentul fostului premier Vlad Filat privind reținerea primarului general al capitalei Dorin Chirtoacă, sunt „niște vorbe spuse la emoții". Cel puțin așa le cataloghează președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care spune că nu înțelege „ce înseamnă 600 de dosare", despre care spunea în ultimul său discurs de la tribuna Parlamentului președintele de atunci al PLDM, cu doar câteva minute înainte de a fi reținut.