Talentata Nancy Sandu a cucerit premiul mare la un prestigios concurs de vioară, desfășurat la cĂLĂRAȘI

10:06

Înainte de a ne lua zborul, am făcut cunoștință cu organizatorul festivalului și cel care a fost primul pilot de balon cu aer cald din Moldova. După ce am fost bine instruiți a urmat partea practică. Am lăsat bagajul, ne-am echipat cu mult curaj și am pornit. Pilotul balonului cu aer cald în care ne-am […]