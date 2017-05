Doliu la Casa Albă: Un fost consilier pentru securitate a murit

19:16

Partidul Democrat din Moldova a luat act de decizia anunțată de Partidul Liberal de a se retrage din coaliția majoritară. Urmează ca această decizie să fie analizată în cadrul ședinței săptămânale a PDM, care va avea loc marți, 30 mai, când vom reveni și cu comentarii detaliate pe marginea acestui subiect. Anunțul a fost făcut de formațiunea democrată prin intermediul unui comunicat de presă, la scurt timp după decizia Consiliului Republican al PL privind retragerea din coaliția de guvernare. The post „Nu mor iepurii când vor pescarii!” PD, despre retragerea PL: Coaliția majoritară este pe deplin funcțională în continuare appeared first on Independent.