„Orășelul Sănătății” să-l transformăm în „Țara Sănătății: Vino azi la Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din Chișinău și ia o gură de aer curat

Data nașterii: 09 august 1978 Cifra destinului 6 din 4 și 2, cifra zilei de naștere 9, cifra personalității 9, cifra de tensiune 1, caracteristica ascunsă 5 Dacă detestă ceva cu adevărat, sigur este acea permanentă stare de arțag des întâlnită la politicieni. Oricât de încordate ar fi relațiile, oricât de dificilă ar fi situația, singurul său gând este acela de aplanare a stării de conflict (cifra destinului 6). Mereu îngrijorat de efectele gesturilor sale preferă să ia în calcul fiecare posibilitate în parte și alege calea cea mai avantajoasă pentru toți. Implicat și echilibrat, pentru el seriozitatea este esențială iar încrederea celorlalți îl determină să fie tot mai serios, tot mai eficient. Lucrează perfect alături de oameni care împărtășesc aceleași idealuri, funcționează excelent ca parte a unei echipe. Loial și disciplinat are suficientă răbdare pentru a asculta opiniile tuturor. Nu-l deranjează când primește sfaturi. El știe a decide, poate alege cu îndemânare grâul de neghină, sfatul bine intenționat de gândul pârdalnic al omului necinstit. Uneori nesigur, alteori inflexibil și dur, mereu are tăria de a își recunoaște eventualele erori și de a explica necesitatea anumitor acțiuni (cifra destinului 6 din 4 și 2). Nu se va teme de efort nicicând, ba chiar va prefer să muncească din greu și pentru alții. Sentimentele tovarășilor săi sunt importante pentru el, chiar mai importante decât ale lui. Răsplata eforturilor sale o va împărți, o va împărtășii cu cei care fac parte din echipa sa. Are un fel deosebit de a atrage atenția publicului. Orice ar face, oricum s-ar descurca reușește să fie în central atenției. Stările de spirit i se modifică rapid. Acum este senin și radiază pentru ca în minutul următor să tune, să fulgere pe chipul și în sufletul său. Unii l-ar putea acuza de o anumită moleșeală, de o anumită încetineală în luarea hotărârilor. Nu se va pripi niciodată. Mai bine mai așteaptă puțin decât să acționeze înainte de termen. Nu riscă. Mereu calculează atent fiecare pas, fiecare gest, fiecare etapă din programul pregătit îndelung (cifra 2 din destin). Preferă diplomația oricând războiului devastator. Comportamentul nepoliticos i se pare nedemn de un bărbat adevărat, nepotrivit unui conducător. Are calități de dascăl, de profesor mereu frământat de soarta învățăceilor săi. Are pentru fiecare în parte sfatul potrivit situației în care se găsește. Nu pentru a face pe deșteptul ci pentru că așa își arată el afecțiunea. Familia e importantă pentru el și tot ce presupune grija pentru mai binele familiei lărgite i se pare a fi jurământ solemn făcut de el cu propria persoană. Deciziile reprezintă cea mai grea povară a sa. El înțelege fiecare opinie, punctul de vedere al fiecărei părți, nu dorește să supere pe nimeni, și, dacă s-ar putea ar da dreptate tuturor (6). În clipele grele, de muncă intensă, de responsabilitate maximă uită că are prieteni. Atunci toți îi sunt parteneri, părți ale unui singur și complex mecanism ce trebuie să funcționeze perfect. În clipele acelea devine inflexibil și dur, practic și sever. Opiniile îi vor fi clare mereu. Își va cunoaște țelul, își va respecta prietenii, își va recunoaște dușmanii, le va admira tenacitatea, le va combate și demonta atacurile cu precizie, discernământ și sânge rece (6 din 4 și 2). Nici măcar un singur efort nu i se pare a fi prea mare, orele petrecute peste program nu i se vor părea nicicând prea multe (4). Nu iartă lenea, pedepsește aspru superficialitatea. Dacă ai nevoie de ajutorul său, în clipele grele, primești sprijinul său necondiționat chiar dacă îi ești prieten și cu atât mai mult dacă îi ești dușman. În situații dificile pentru el există doar oameni aflați în necazuri și atât(cifra zilei de naștere 9). Generos și idealist el îi iubește deopotrivă pe toți: și buni și nebuni și pe cei măcinați de orgolii deșarte (9). Este emotiv și iubitor și poate dovedi, când are timp, înțelegere și milă. Nu vă bazați exagerat de mult pe buna sa conduită, pe bunele sale intenții! Poate deveni temperamental când cineva exagerează și îl atacă repetat, pe el sau pe ai lui. Mereu ocupat și puternic, debordând de energie, pentru el ritmul vieții nu încetinește nicicând (linia acțiunii 789 este prezentă în numerograma zilei sale de naștere). Extrem de capabil și priceput în a-i aprecia corect pe ceilalți are tendința de a-i intimida pe cei din jurul său. Are abilități de luptător și o atenție la detalii uluitoare (cifra 8 se repetă de două ori în numerograma zilei sale de naștere). Activitatea sa mentală este deosebit de puternică, preia cu ușurință informațiile din mediul înconjurător, le ordonează și le aplică imediat (cifra 9 se repetă de două ori în numerograma zilei de naștere). Are capacitatea de a înțelege cele mai ascunse gânduri ale celorlalți (cifra 7 este prezentă n numerograma zilei de naștere). Pentru a încheia cu succes un proiect are nevoie să lucreze în parteneriat (lipsește cifra 5 din numerograma zilei sale de naștere). Comportamentul îi este energic, simte nevoia să evolueze în public, să fie admirat. Se face cu ușurință plăcut, poate avea toane- cifra numelui complet 3. Își dorește să fie liber să acționeze după bunul plac (cifra vocalelor 5). Poate lăsa impresia că este înfumurat, distant (cifra consoanelor 7). Vulnerabilitatea lui constă într-o incapacitate de a lua decizii fără a se consulta cu partenerii săi- cifra de tensiune 1. Când necazurile îl năpădesc devine adaptabil, maleabil, versatil- caracteristica ascunsă 5. Se află în plină desfășurare al celui de al doilea moment crucial din viața sa care a început a se pregăti odaăt cu împlinirea vârstei de 37 ani și se va termina la 41 ani. Vârful acestui moment crucial, cu vibrație 7, va fi atins la 39 ani. În luna august va împlini 39 ani. Acest moment crucial este caracterizat prin întâmplări misterioase, printr-o incapacitate de a menține evenimentele sub control, printr-o abilitate crescută de a percepe oamenii, de a le simți calitățile. Va fi însă încăpățânat și-i va uimi pe cei ce-i sunt apropiați cu o îndârjire altcumva nefirească. Nu va ține cont de sfaturi și va acționa după cum i se va părea lui potrivit (doar timp de patru ani cât durează momentul crucial). Este un moment crucial dificil în care există riscul de a rămâne singur. Îi va deveni tot mai dificil să mențină situația sub control, evenimentele se vor desfășura fără a le putea coordona ori influența. mereu se va schimba ceva în planurile sale, mereu ceva le va da peste cap. Anul 2017 are o vibrație personală 9. Griji, probleme, supărări, finaluri neașteptate, durere, sfârșitul unor relații chiar accidente sau boli. Este un an dificil, greu de gestionat. Luna mai a acestui an, 2017, are vibrația 5 pentru el. Este vibrația schimbărilor, a modificărilor. Pentru el aceste schimbări nu aduc nimic bun întrucât cifra 5, a adaptabilității, nu apare nicăieri in profilul său numerologic. Ziua de 25 mai a avut o vibrație personal 3, a riscului, a emoțiilor dar și cumva, a norocului. A unui altfel de noroc, cel de care are nevoie, nu cel pe care și-l dorște. În luna iunie își va asuma responsabilitatea gesturilor sale dar și va fi ceva mai favorizat. Va îndura mai ușor ceea ce urmează- vibrație personal 6. În iulie se va ermetiza, se va izola, se va îndărătnici. Este o lună a singurătății- vibrașia personală a acestei luni, iulie, este 7. O altă lună dificilă din acest an este septembrie când grijile par a atinge un maxim, când frământările sufletești par a se acutiza- vibrație personală 9.