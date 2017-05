Pentagonul va testa interceptarea unei rachete intercontinentale

16:16

Președintele Judecătoriei Botanica, Luiza Gafton, a fost numită azi în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Magistrata în vârstă de 54 de ani este veteran al sistemului judiciar, începându-și activitatea în calitate de judecător încă la 21 februarie 1991, la Judecătoria Botanica. Până la atingerea vârstei de 65 de ani, Luiza Gafton mai are încă 11 ani.