VIDEO. Ferma de capre de la Vărăncău: cum au evoluat lucrurile

16:46

Cultivarea rapitei a prins mare avant in Romania, in ultimii ani, iar suprafata pe care planta oleaginoasa a ajuns sa fie cultivata este in clipa de fata cea mai mare inregistrata in tara noastra din anul 2010, ajungand la 460 de mii de hectare, potrivit specialistilor. Si nici nu este de mirare ca tot mai […]