Horoscop 27 mai 2017

09:06

Cristi Condrea, vocalistul trupei Wonder City, lansează solo prima piesă „To the Right, To the Left”, păstrând aceeași rețetă indie-rock ca la precedentele. Atât melodia, cât și versurile sunt compuse de către interpret, informează SHOK.md, cu referire la un comunicat de presă. „To the Right, To the Left” e o piesă cu un vibe pozitiv, care te […]