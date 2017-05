După 12 ani, Mark Zuckerberg și-a luat diploma de la Harvard. Fondatorul Facebook vrea un „nou contract social”

14:16

În primele 3 luni ale acestui an, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5.218,9 lei, înregistrând o creștere de 11,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cei care au încasat cele mai mari salarii în primul trimestru sunt specialiștii din domeniile IT, comunicații și asigurări, arată datele Biroului Național de Statistică.