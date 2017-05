Sebastian Ghiță, eliberat în Serbia după ce a plătit o cauțiune de 200.000 euro

13:27

Rusia le-a recomandat vineri cetățenilor săi să evite călătoriile în Marea Britanie, din cauza „nivelului de amenințare teroristă" în această țară după atentatul sinucigaș de la Manchester, soldat cu 22 de morți și zeci de răniți, printre care numeroși copii și adolescenți, informează Agerpres, care citează AFP.