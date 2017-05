17.000 de țigarete și o armă, găsite de câinii de la vamă

10:57

Moldovencele de la Piața Centrală, selectate în Best of X Factor – (VIDEO) Toată lumea le știe pe Olesea și Elena Croitor, datorită aparițiilor excentrice ale acestora în show-uri cum sunt Moldova are Talent, Românii au Talent sau X Factor. Surorile, sau "sorele", așa cum își spun ele, nu dau pe afară de talent, însă merg la concursuri de genul dat ca să demonstreze că pot cânta. Jurații însă sunt încântați nu de talentul lor, cât de atmosfera pe care o fac cele două tinere, care muncesc în Piața Centrală din Chișinău în calitate de promoteri. În unul din sezoanele trecute de la X Factor, Olesea și Elena au încercat să impresioneze jurații cu piesa "Romantică", însă nu prea le-a reușit. Momentul lor a fost difuzat zilele trecute din nou la Antena 1, în show-ul Best of X Factor, în care jurații și-au amintit de cele două moldovence. "În 2017 vreau să le văd pe surorile "Kessler" din nou", a spus Horia Brenciu, în momentul când revedea prestația Olesei și Elenei Croitor. Tot în Best of X Factor, publicul a putut să revadă și cele mai bune momente ale show-ului, cum ar fi prestațiile Nicoletei Nucă, a Olgăi Verbițchi (câștigătoarea ultimului sezon), dar și alți moldoveni și concurenți români. Sursă: kankan.md