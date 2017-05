Premierul Pavel Filip a prezentat Parlamentului raportul de activitate al Guvernului pentru 2016

12:16

După reținerile din ultimul timp a mai multor funcționari înaintați de Partidul Liberal, inclusiv reținerea de ieri a primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă, formațiunea convoacă astăzi Consiliul Republican. În cadrul ședinței, urmează se va decide dacă în actuala conjunctură mai are rost ca Partidul Liberal să rămână în cadrul Coaliției de Guvernare. Aceasta au declarat pentru Independent.md surse din cadrul conducerii de vârf a PL, solicitând anonimatul.