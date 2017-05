Moldovagaz și-a „resuscitat” veniturile // În 2016 a înregistrat un profit de peste 260 mln. lei

13:26

Am stat toată ziulica de joi și am făcut planuri, scheme, am construit fire epice în imaginarul meu pregătindu-mă pentru seară și plăsmuind textul de mai jos. Dar când am ajuns acasă tot ce am construit eu în timpul zilei s-a năruit de cum am deschis internetul... Acum stau și mă gândesc cum să încep și ce anume să vă scriu, căci evenimentele zilei de joi încă nu s-au sedimentat bine pentru mine și nici nu prea mă duce capul ce să cred. Poate se va așeza tulburelul și va fi totul mai clar, dar cât anume va dura această fermentație toxică (care nu știe, mai bine nici să nu încerce, dar procesul respectiv degajă CO, monoxid de carbon, gazul de „cahlă”) nu se știe. Poate dura până hăt în 2018 și doar alegerile parlamentare ne vor lămuri ce și cum se întâmplă astăzi. Teamă mi-e să nu fie prea târziu...