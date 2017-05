RAPORTUL Guvernului // Filip: 2016 a fost anul stabilizării, 2017 e anul creșterii și investițiilor

11:11

Fundația ”Edelweiss” în colaborare cu Ambasada Austriei au demarat proiectul "Respect pentru seniori" care are drept scop acordarea suportului și atenției persoanelor în etate. Noul proiect a fost lansat astăzi, la Strășeni, unde a fost prezent și președintele Fundației, Vlad Plahotniuc. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Vlad Plahotniuc a scris că a vizitat și Azilul de bătrâni din Strășeni. În același mesaj, președintele Fundației ”Edelweiss” i-a mulțumit ambasadoarei Christine Freilinger pentru implicare și ajutor. „Împreună cu echipa Fundației ”Edelweiss” am fost astăzi la Strășeni. Aici, în colaborare cu Ambasada Austriei, am demarat proiectul "Respect pentru seniori", prin care ne dorim să avem grijă de vârstnicii care au nevoie de ajutorul nostru. Am vizitat și Azilul de bătrâni din localitate, un loc în care buneii sunt bine îngrijiți şi au parte de asistență medicală de calitate. Îi mulțumesc doamnei ambasador Christine Freilinger pentru implicarea dumneaei, pentru tot ajutorul pe care îl oferă Moldovei prin astfel de gesturi”, a scris Plahotniuc pe pagina de socializare. The post „Respect pentru seniori” – un nou proiect demarat de Fundația ”Edelweiss” în colaborare cu Ambasada Austriei appeared first on Moldova 24.