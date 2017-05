(VIDEO) A fost lansat trailerul celui de-al 7-lea sezon al „Urzeala tronurilor”: Războiul e aproape

17:57

Vedetele americane preferă iPhone deoarece telefonul - pe lângă faptul că este uşor de folosit, performant şi fiabil - este conceput de o companie din ţara lor, Apple. La fel, majoritatea starurilor pop din Coreea de Sud folosesc dispozitive Samsung. Potrivit unui analist, este vorba de un sentiment de patriotism. The post Ce smartphone-uri folosesc celebrităţile, dar şi liderii lumii, precum Putin sau Merkel appeared first on Independent.