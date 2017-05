Atentatul din Manchester mai face o victimă: Un român, înjunghiat mortal în Irlanda

08:57

TAUR Astăzi ai unele probleme de comunicare, ţi se reproşează lucruri pe care nu le înţelegi. Ce vrei, nu poţi să placi la toată lumea, nimeni nu-i perfect! Zâmbeşti şi vezi-ţi de ale tale... Şi afacerile sunt bine aspectate, dar apare în continuare semnul acela de schimbare şi de redirecţionare spre o alta situaţie. Nu avea grijă, ai în continuare aceleași probleme, dar pe total mediul se schimbă. Nu uita că numai în dragoste sunt duşmani o dată pentru totdeauna. În politica şi afaceri alianţele şi duşmăniile se schimbă în funcţie de interesul momentului. De aceea există vorba „nu este nimic personal”! GEMENI Eşti, în acelaşi timp, un justițiar, dar şi un haiduc care fură inimi. Este bine că iei apărarea celor slabi, e bine că iubeşti! Azi încearcă să fii logic, să ajuți, ca să ai aliaţi loiali! După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. La serviciu, zi ideală pentru analize, întâlniri şi şedinţe pentru stabilirea unor noi direcţii de dezvoltare şi amplificarea celor vechi. Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice sau întîrzierile. RAC O zi de vineri calmă şi cuminte, cum nu ai mai avut de mult şi de aceea eşti tandru şi înţelept, iar norocul îţi surâde. Speră că şi pentru tine viața are o felie de tort pusă la păstrare. Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, având impresia, pe undeva, că eşti oglinda conştiinţei lor. Este vineri, aşa că du-te, după program, la un film bun, în premieră! Pe timpuri, vinerea era ziua filmelor horror! LEU Eşti aproape umit de ziua de astăzi! Ai o formă de zile mari şi chiar şi serviciul îţi apare într-o lumină ceva mai favorabilă! Sunt mulţi cei care te plac, ba cineva, chiar, te iubeşte! Ziua de azi este numai bună pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. De mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu puţin noroc. FECIOARĂ Eşti oarecum dezamagit de ceea ce se întamplă. De parcă nu ar fi urmarea directă a socotelilor tale greşite. Totuşi, azi te hotărăşti să fii mai vesel şi să încerci să îndrepţi lucrurile! Veşti bune de la rude şi prieteni. Astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prieteni adevăraţi. BALANŢĂ Azi nu te obosi prea tare, oboseala cronică şi eforurile din ultimul timp încep să se vadă. Dar, reuşeşti să transmiţi celor din jur armonia care te caracterizeză ca supus al planetei Venus. Nu te băga în discuţii tensionate, pentru că ai altceva mai bun de făcut şi mai profitabil.Totusi, astazi poți avea de caştigat daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Cu toate că este vineri, sfârșit de săptămână de lucru, eşti favorizat, mai ales în domeniile legate de familie şi cămin. Poţi realiza ceea ce ţi-ai propus de mai mult timp. SCORPION Realizezi că faci parte dintr-un plan, astrele incep să se uite mai atent la proiectele tale. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ai tot ce îţi trebuie ca să reuşeşti, iar ziua este favorabilă. Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane potenţial ostile, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. SĂGETĂTOR Parcă-parcă ceva se întâmplă, ai o revelaţie! Ca și cum ai înţelege ceva ce îţi era interzis până în acest moment. E de bine, procesul de spiritualizare aduce pace sufletească şi echilibru! Nimic nu te întristeză azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate că da, poate că nu, dar nu te astepta la minuni. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Îţi faci planuri de vacanţă de vară. Un umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. CAPRICORN Cu toate că eşti perfecţionist şi bine intenţionat, parcă azi nu ţi-ai rupe oasele pentru alţii, mai ales că ştii că sunt pui de lele. Zâmbeşte, pupă-i în bot şi papă tot, vorba din popor! Experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante! Rasfatul propriu nu te ocoleste in ziua de azi. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. VĂRSĂTOR Ziua îţi aduce posibile răspunsuri, posibili colaboratori şi o promisiune de mai bine. Efortul este mare, dar rămâne speranţa. Relaxează-te, altfel poți avea probleme cu oboseala cronică! Azi trebuie sa zâmbeşti şi să-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplăcute; mănâncă alimente naturale si evită dulciurile industriale. In urma unei analize cinstite şi atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi pe propriile interese, pe interesele familiei tale. La serviciu, la muncă, unde îţi petrecţi dimineţile şi uneori toată ziua, te bucuri de o eficienţă mărită, aşa că profită şi rezolvă, finalizează, termină proiectele, lucrările mai dificile. PEŞTI Nu cumpăra nimic important, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Un aspect negativ din a doua casă, a banilor şi proprietăţilor, te poate face să pierzi bani, dacă nu eşti atent şi prudent! Proiectele tale de viitor suferă de un defect major - se bazeaza mai mult pe întamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii! Pe de altă parte zodia ta este zodia lucrului bine făcut, solid. Ai idei grozave, strălucitoare chiar, dar nu le pui în aplicare. Un parteneriat cu o „zodie analitică”, semnele de pământ, de exemplu, nu ar fi o idee prea rea. Tu ai fi cu ideile, iar partenerul cu detaliul!