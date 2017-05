Primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, REȚINUT pentru 72 de ore

19:26

Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat astăzi şedinţa Consiliului naţional pentru reforma administraţiei publice, în cadrul căreia a fost prezentat proiectul de lege cu privire la Guvern, precum și noua structură a Executivului. Proiectul noii legi cu privire la Guvern prevede divizarea funcțiilor politice de cele de administrare. Funcția de viceministru va fi exclusă şi va fi instituită funcţia de subsecretar de stat. Documentul stabileşte o procedură clară de reorganizare structurală a Guvernului pe durata unui mandat. Lista ministerelor şi agenţiilor guvernamentale nu va mai fi fixată în lege, iar Prim-ministrul va putea propune Parlamentului modificarea structurii ministerelor. Noua structură a Guvernului va fi compusă din 9 ministere: Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor interne şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne. Prim-ministrul va avea 3 viceprim-miniștri, fiind exclusă funcția de vicepremier pe probleme economice. De asemenea, Guvernul va avea în subordine 7 agenţii, în loc de 5, iar ministerele vor gestiona 43 de agenţii, faţă de 55 în prezent. Proiectul de Lege urmează să fie transmis în scurt timp pentru avizare oficială și consultare publică, cu aprobarea ulterioară în ședință de Guvern și transmitere Parlamentului spre examinare.