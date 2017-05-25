Дорин Киртоакэ задержан сотрудниками НЦБК

BTV, 25 mai 2017 22:57

Задержание градоначальника последовало после обысков, которые сотрудники НЦБК провели в мэрии. Обыски прошли в том числе в кабинете Киртоакэ, который все это время... Запись Дорин Киртоакэ задержан сотрудниками НЦБК впервые появилась Бельцкое телевидение.

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