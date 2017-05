REȚINERI CNA! Sunt vizaţi consilieri municipali, secretarul CMC şi agenţi economici

14:11

Informaţia despre producerea accidentului rutier pe strada Calea Orheiului, în preajma comunei Stăuceni, a parvenit la dispeceratul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău în jurul orei 21:40. La faţa locului s-a constatat că un locuitor al comunei Bubuieci, în vârstă de 32 ani, a lovit mortal o femeie. Potrivit șoferului, aceasta a apărut spontan în faţa automobilului, traversând neregulamentar carosabilul. Până în prezent identitatea femeii n-a fost stabilită, întrucât asupra ei n-au fost depistate actele personale. Aceasta ar avea o vârstă de aproximativ 50 ani – 60 ani, posibil persoană fără loc permanent de trai. În acest context, cetăţenii care ar deţine informaţii despre identitatea acesteia, sunt rugaţi să le comunice la numărul de telefon 0 603 00 613. Totodată a fost iniţiată o cauză penală, în cadrul căreia se vor stabili cu exactitate circumstanţele tragediei. Dacă instanţa de judecată îl va găsi vinovat, conducătorul auto riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de la 3 ani până la 7 ani. Poliția Capitalei menționează că, pe parcursul ultimelor 24 de ore, în mun.Chişinău s-au produs 41 accidente rutiere soldate cu pagube materiale. Astfel că, inspectorii Secţiei supraveghere transport şi circulaţie rutieră au aplicat deja sancţiuni în privinţa a 17 şoferi, în mărime de la 900 lei pân la 1 500 lei şi puncte de penalizare total – 85. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2017/05/video-30.mp4 The post O femeie a murit după ce a fost lovită de un Opel lângă Stăuceni. Identitatea victimei nu a fost stabilită appeared first on Moldova 24.