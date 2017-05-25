Vă invităm la un festival de folclor, susținut în curtea „USARB”

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Несколько молодых людей задержаны в Кишиневе по подозрению в употреблении наркотических препаратов. Одного из них обнаружили спящим в лесу неподалеку от кладбища на... Запись В Кишиневе — облава на наркоманов впервые появилась Бельцкое телевидение.