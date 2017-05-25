Vă invităm la un festival de folclor, susținut în curtea „USARB”
BTV, 25 mai 2017 18:26
Miercuri, 31 mai, ora 13.30, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți va avea loc prima ediție a Festivalului Național de Folclor... Запись Vă invităm la un festival de folclor, susținut în curtea „USARB” впервые появилась Бельцкое телевидение.
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18:26
Miercuri, 31 mai, ora 13.30, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți va avea loc prima ediție a Festivalului Național de Folclor... Запись Vă invităm la un festival de folclor, susținut în curtea „USARB” впервые появилась Бельцкое телевидение.
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Несколько молодых людей задержаны в Кишиневе по подозрению в употреблении наркотических препаратов. Одного из них обнаружили спящим в лесу неподалеку от кладбища на... Запись В Кишиневе — облава на наркоманов впервые появилась Бельцкое телевидение.
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Avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu, s-a întâlnit cu reprezentanții Direcțiilor de asistență socială și ONG-uri din regiunea de nord a... Запись Familiile cu mulți copii luptă cu sărăcia впервые появилась Бельцкое телевидение.
12:06
Запись ПРОГРАММА БУНКЕР [Елена Ткач] впервые появилась Бельцкое телевидение.
11 mai 2017
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Ученые уверяют, что потребление оливкового масла может продлить жизнь до ста лет, пишет mirnov.ru. Чудодейственные свойства этот продукт приобрел благодаря одному-единственному ингредиенту —... Запись Лекарство из буфета впервые появилась Бельцкое телевидение.
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Oamenii legii au reținut liderul şi un membru al unui grup criminal suspectat de infracțiuni de șantaj, urmate de dobândirea bunurilor proprietarului în... Запись Reținuți pentru șantaj şi ameninţare cu moartea впервые появилась Бельцкое телевидение.
8 mai 2017
19:06
Reprezentanții Societății Civile îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să iasă seară de seară la proteste. Scopul acțiunilor fiind retragerea proiectelor PD şi PSRM privind... Запись VOTUL MIXT SCOATE MOLDOVENII ÎN STRADĂ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:57
Двойной праздник отметили жители села Загаранча Унгенского района в воскресенье: на построенном недавно стадионе прошел республиканский турнир по футболу, последние матчи которого состоялись... Запись НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗАЖГЛОСЬ НАД СЕЛЬСКИМ СТАДИОНОМ БЛИЗ УНГЕН впервые появилась Бельцкое телевидение.
5 mai 2017
23:06
Молдавский Парламент в ходе заседания, состоявшегося в пятницу 5 мая, принял в первом чтении проекты законов о введении одномандатной и смешанной избирательных систем,... Запись ТРИУМФ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ДОДОНА впервые появилась Бельцкое телевидение.
21:06
Попытки Владимира Плахотнюка и Игоря Додона ввести, вместо пропорциональной, одномандатную или смешанную избирательную систему, могут в итоге потерпеть неудачу. Такого мнения придерживаются представители... Запись ФАКТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЕС: ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ впервые появилась Бельцкое телевидение.
20:16
Запись ПРАВЯЩАЯ ДПМ 9 МАЯ ПОПЫТАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЮДЖЕТНИКОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ СПЕКТАКЛЕ «ДНЯ ЕВРОПЫ» впервые появилась Бельцкое телевидение.
15:46
Liderii partidelor de opoziție extraparlamentare: „Partidul Nostru”, „Partidul Demnitate și Adevăr” și „Partidului Acțiune și Solidaritate”, îndeamnă cetățenii la proteste în masă împotriva... Запись PROTEST ÎN FAȚA PARLAMENTULUI. LIDERII DE OPOZIȚIE ÎNDEAMNĂ LA MOBILIZARE TOTALĂ впервые появилась Бельцкое телевидение.
13:27
Армия и Нацгвардия Украины недовольны снайперскими патронами, закупленными у американской компании SBR, сообщил главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец со ссылкой... Запись УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА АМЕРИКАНСКИЕ ПАТРОНЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
4 mai 2017
20:46
Затраты на празднование Дня Победы в Москве в этом году составят не менее 456 млн рублей. Об этом сообщает NEWSru.com. При этом значительная... Запись ВЛАСТИ МОСКВЫ ПОТРАТЯТ НА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 456 МЛН РУБЛЕЙ впервые появилась Бельцкое телевидение.
20:16
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОДВ) раскрыли деятельность преступной группировки, в состав которой входили девять человек, в том... Запись ОБЫСКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ В ФИРМАХ ТАКСИ БЕЛЬЦ И КИШИНЁВА впервые появилась Бельцкое телевидение.
20:06
Сто тысяч цветов высадят этой весной на бельцких клумбах и цветниках, расположенных в разных микрорайонах города. Оформлением занимаются специалисты муниципального предприятия «Благоустройство и... Запись 100 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ УКРАСЯТ БЕЛЬЦКИЕ УЛИЦЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
3 mai 2017
19:27
Сбор на своих автомобилях, 9 мая в 12:00, у «ворот» города Кишинева. Запись Автопробег на Шерпенский плацдарм впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:16
В Бельцах стартовала акция по благоустройству аллей славы, памятников, мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной войны. Ее проводят активисты «Нашей партии». Они убирают... Запись АКТИВИСТЫ «НАШЕЙ ПАРТИИ» УХАЖИВАЮТ ЗА МОГИЛАМИ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ впервые появилась Бельцкое телевидение.
13:57
Дети, обучающиеся в Школе ментальной арифметики в Бельцах и в Кишинёве, померялись своими способностями в умении быстро считать в уме, приняв участие в... Запись В БЕЛЬЦАХ ЕСТЬ ДЕТИ, СЧИТАЮЩИЕ БЫСТРЕЕ КАЛЬКУЛЯТОРА впервые появилась Бельцкое телевидение.
2 mai 2017
19:57
Международный, пятый по счету, турнир по легкой атлетике состоялся в Бельцах на городском стадионе. В состязаниях приняли участие юноши и девушки из различных... Запись МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ: 12 ПЕРВЫХ МЕСТ — У БЕЛЬЧАН впервые появилась Бельцкое телевидение.
19:46
В бельцком госуниверситете им. Алеку Руссо начались отчётные концерты студентов факультета образования и искусств, который готовит кадры в сфере культуры, развивает и поддерживает... Запись БЕЛЬЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:06
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты в стране на 60% с 1 мая. Об этом сообщает Latin American Herald Tribune,... Запись ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ 1 МАЯ ПОВЫСИЛ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ НА 60% впервые появилась Бельцкое телевидение.
29 aprilie 2017
06:07
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27 aprilie 2017
17:47
В Бельцах могут открыть «Юридическую аптеку», которая будет оказывать бесплатную правовую помощь людям из социально уязвимых слоёв населения, проживающих в северном регионе страны.... Запись БЕЛЬЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ОТКРЫТЬ БЕСПЛАТНУЮ «ЮРИДИЧЕСКУЮ АПТЕКУ» ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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