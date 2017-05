(video) Prima declarație a lui Chiril Lucinschi după reținere: Nu știu ce se întâmplă

11:11

Domeniul IT din Republica Moldova înregistrează un ritm rapid de dezvoltare și contribuie la creșterea profesională a tinerilor care au ales sectorul IT. Astăzi, 24 mai, a avut loc lansarea oficială a subsidiarei braziliene Stefanini, eveniment ce prezintă o nouă oportunitate pentru cei care doresc să se afirme în acest domeniu și care vor să contribuie la transformare și inovare.