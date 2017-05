Dezbateri publice asupra sistemului mixt de vot

13:57

Omul de afaceri Chiril Lucinschi, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, este fostul deputat reținut în scurt timp de către CNA și ofițerii Anticorupție într-un dosar privind frauda bancară de la BEM, Banca Socială și Unibank. Deși nu dă nume, Centrul Național Anticorupție menționează două companii, despre care presa a scris anterior că ar fi aparținut lui Luncinschi.