Sabia lui Damocles, ridicată deasupra Famigliei Lucinschi

10:26

Scorpion Scorpionul e plin de sex-appeal. E un cuceritor fara margini, iar asta vine nu doar din exteriorul lui, pentru ca trebuie sa spunem ca arata perfect, dar si din interiorul sau. Este sexy si glumet, iar acest lucru innebuneste femeile. Practic, se poate spune ca are parte de orice femeie isi doreste. E o adevarata incantare cu privirea lui sclipitoare si cu fundul sau dragut. Si mai senzuala este vocea lui, care te poate hipnotiza de-a dreptul. Leu Leul este frumos, are o postura impozanta, e mandru de el si te cucereste cu aceasta intruchipare a perfectiunii. Te atrage cu carisma lui unica. E jovial si comunicativ, ceea ce inseama ca are un simt al umorului foarte fin. De aceea va sti cum sa te faca sa razi, iar tu te vei simti bine in compania lui si o vei dori tot mai des. Radiaza masculinitate si forta seducatoare. Odata cucerita, nu iti poti imagina cum ai mai putea rezista fara el Rac Racul este un gentleman de moda veche atat ca aspect, cat si ca atitudine. E politicos, iar privirea si simtul umorului ii ofera o aura sexy peste care nu poti sa treci fara sa iti tresara inima si fara ca toate simturile sa iti fie puse in miscare. Zambeste discret, senzul, din coltul gurii, e modest si arata chiar interesant. E delicat si vezi in el nu o masculinitate profunda, ci o sensibilitate irezistibila. Vorbele lui si vocea blanda il fac foarte placut, potrivit ele.ro.