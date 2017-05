(FOTO) Violenţele degenerează: Gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc în Brazilia

12:57

În contextul modificărilor operate la Codul audiovizualului, potrivit cărora o persoană fizică sau juridică nu poate deține mai mult de două licențe într-o unitate teritorial-administrativă, membrul Asociației Presei Electronice, Alexandru Dorogan, spune că ne-am întors de unde am pornit - la controlul posturilor de radio și TV prin persoane interpuse. The post Expert APEL: „Ne-am întors de unde am pornit – la controlul posturilor de radio și TV prin persoane interpuse” appeared first on Independent.