Manchester United şi Manchester City vor dona o sumă importantă pentru victimele de la Manchester Arena

Deputați Vladimir Cernat și Artur Gutium, care recent au părăsit fracțiunea Partidului Liberal (PL), au depus ieri o sesizare la Curtea Constituțională (CC) prin care au solicitat interpretarea mai multor articole din Constituția Republicii Moldova, în vederea elucidării unor „neclarități importante" în ceea ce privește schimarea sistemului electoral.