Chirtoacă se află în Chișinău; Reprezentanții Primăriei infirmă zvonurile lansate de Ceban

AS Monaco l-a prezentat oficial pe Youri Tielemans, jucător transferat de la Anderlecht în schimbul a 25 de milioane de euro, plus alte bonusuri. Mijlocașul belgian de 20 de ani a semnat cu monegascii până în 2022 și va purta numărul 17 în Principat.