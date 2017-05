Chiril Lucinschi este fostul deputat reținut de CNA pe marginea fraudei bancare

10:36

Un offshore cipriot a devenit proprietarul „Casei Albe” din Chișinău — un imobil impunător dintr-un cartier de lux din Capitală. În cadrul tranzacției de vânzare-cumpărare, care a pus la bătaie 130 milioane de lei, firma cipriotă a fost reprezentată de Iurie Luncașu — un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova. Achiziția a precedat alte tranzacții cu două proprietăți ale ASITO, companie de asigurări ale cărei acțiuni au fost anterior obiectul unei înțelegeri secrete Platon-Plahotniuc. The post (VIDEO) „Casa Albă” din Chișinău, oferită unui offshore cipriot reprezentat de un om din anturajul lui Plahotniuc appeared first on Independent.