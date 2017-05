Donald Trump a discutat la Bruxelles cu Juncker şi Tusk

19:56

Raritatea acestui lapte și dificultatea procesului de producție a brânzei face ca acest aliment să fie exclusivist. Pentru prepararea unui kilogram de brânză este nevoie de 25 de litri de lapte, iar o măgăriță produce doar 20 de litri de lapte pe an, cam aceeași cantitate cât produce o vacă pe zi. "Am reușit să producem prima brânză din lapte de măgăriță din lume. Este cea mai scumpă de pe lista brânzeturilor, cu o mie de euro kilogramul", a explicat Slobodan Simic, director din 1997 al acestei rezervații. "Mulți au încercat (să copieze) dar nimeni nu a mai reușit până acum", a precizat el. Dintre cele 190 de măgărițe — dintr-o rasă autohtonă din Balcani — crescute la ferma din Zasavica, doar 20 sunt disponibile pentru a da lapte și sunt mulse exclusiv manual. Caracteristicile acestui lapte ca și procesul de producție sunt deosebit de dificile, potrivit Agerpres. "Laptele de măgăriță are doar între 0,5 și 1 % grăsime și nu conține cazeină (substanță proteică) care să coaguleze laptele", a explicat Simic, care a precizat că atunci când s-a hotărât să producă astfel de brânză s-a consultat cu mulți specialiști în domeniu și toți i-au spus că este imposibil. Până la urmă el a recurs la Stevan Marinkovic, un specialist sârb în produse lactate care a reușit să obțină formula adecvată pentru a produce brânză de lapte de măgăriță. Secretul: adăugarea unor aditivi și completarea cu până la 40 % lapte de capră. În orice caz, proporțiile exacte ale rețetei sunt "un secret absolut". Rezultatul: o brânză albă și moale care poate fi păstrată timp de șase luni. Compoziția sa este specială iar brânză foarte spornică, 50 de grame sunt suficiente pentru zece persoane, asigură Simic. Brânza se vinde în pachete de 50 de grame, la prețul de 50 — 63 de euro, direct de la fermă sau online. Deocamdată Simic vinde doar aproximativ 4 kg pe an iar cumpărătorii sunt de obicei turiști străini care trec pe la fermă. "Avem cerere din Rusia, Italia și alte părți ale lumii", a spus el amintind că ferma poate produce 50 de kg pe an de brânză de măgăriță. Inițial laptele a fost folosit pentru realizarea de produse cosmetice, săpunuri și creme de întinerire, reamintind că regina egipteană Cleopatra se scălda în lapte de măgăriță pentru a-și menține pielea tânără. Laptele de măgăriță este un miracol al naturii, un produs incredibil și prețios fiind singurul care se apropie ca proprietăți de cel matern. Nu necesită fierbere, deoarece nu conține bacterii. Acest lapte are de 60 de ori mai multă vitamină C decât cel de vacă, este bogat în vitaminele B, D12 și E, în minerale și proteine. Lista proprietăților sale este lungă: întărește imunitatea, revitalizează organismul, este un remediu împotriva bronșitei și astmului infantil și ideal pentru femeile la menopauză.