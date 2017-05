De mâine, chișinăuienii vor plăti mai mult pentru apa potabilă

07:26

Astăzi au fost prezentate rezultatele sondajului „Percepţia publică despre Guvernare, Partide Politice şi Sistemul Electoral din Republica Moldova”, sondaj realizat la comanda Partidului Democrat. Potrivit experților, aceste date ar putea folosi la crearea circumscripțiilor electorale. The post Partea nevăzută a sondajului, comandat de PD. Expert: „Ar putea croi circumscripțiile electorale ca să le convină” appeared first on Independent.