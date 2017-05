Au furat saci cu semințe de floarea soarelui, erbicide și chimicale: Făptașii riscă până la 12 ani de închisoare

05:46

Curtea Supremă din Spania a confirmat, miercuri, pedeapsa lui Lionel Messi: 21 de luni de închisoare. După aflarea sentinței, Gerard Pique a sărit în apărarea coechipierului său de la Barcelona.