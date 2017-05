Europarlamentarul Knut Fleckenstein: Ajutorul UE pentru Moldova trebuie să fie condiționat

09:26

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și Ambasada Republicii Moldova la Londra sunt în contact cu autoritățile britanice pentru a clarifica dacă printre victimele exploziei din Manchester sunt cetățeni ai Republicii Moldova. O explozie puternică s-a produs în seara zilei de 22 mai 2017 în apropierea stadionului din Manchester, Marea Britanie, spre sfârșitul unui concert. Autoritățile […] The post MAEIE clarifică dacă printre victimele exploziei din Manchester sunt cetățeni ai RM appeared first on Moldova.org.