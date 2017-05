Europenii aşteaptă garanţii de la Trump, la Bruxelles

17:26

Un teren cu suprafața de 4,3 ha din Parcul „Valea Trandafirilor" adjudecat încă din 2012 de mai mulți agenți economici a revenit recent în proprietate municipală. Primăria municipiului Chișinău anunță că este proprietar „cu acte în regulă" al terenului după ce, recent, ÎS „Cadastru" a operat modificările de rigoare în registrul bunurilor imobile, iar terenul este înscris drept proprietate municipală, fiind radiate toate înscrisurile anterioare.