Manuale gratuite pentru elevi

13:46

Argint la Premiul internaţional pentru literatură din SUA Scriitoarea din UTA Gagauz-Yeri, Zinovia Duşcova, a obţinut medalia de argint în cadrul Premiului internaţional pentru literatură Nautilus Book Awards, ediţia 2017. Autoarea a fost remarcată pentru cartea “The Call of the Heart” (Chemarea inimii) din seria “Învăţăturile sufletului”, la categoria “Religie şi spiritualitate”, transmite MOLDPRES cu referire la presa din autonomie. Zinovia Duşcova scrie proză şi versuri, este filosof, istoric. Anul trecut, cartea „The Book of Secret Wisdom” (Cartea înţelepciunii ascunse), semnată de scriitoarea găgăuză, a devenit „bestseller-ul” nr.1, cu un număr record de vînzări anticipate pe portalul Amazon. Cărţile Zinoviei Duşcova propagă relaţii bazate pe moralitate, cultură şi etică religioasă. Mesajul scriitoarei este adresat în special tinerilor, pe care îi îndeamnă să aibă o atitudine mai responsabilă faţă de viaţă, ţinînd cont de principii spirituale şi norme morale. Premiile Nautilus Book Awards sînt acordate pentru merite deosebite, pentru cărți care au un impact considerabil asupra educaţiei spirituale, dezvoltării şi promovării valorilor ecologice, modului sănătos de viaţă etc. Mai multe personalități au primit acest premiu, printre care: Dalai Lama XIV, Desmond Tutu, Masaru Emoto, Deepak Chopra, Rhonda Byrne, Eckhart Tolle ş.a. Zinovia Duşcova a editat peste 60 de cărţi, cu un tiraj de peste 130 mii de exemplare. Pe parcursul ultimilor ani, scriitoarea a susţinut cu donaţii de carte mai multe biblioteci din autonomia găgăuză. Sursă: moldpres.md Record Argint la Premiul internaţional pentru literatură din SUA apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.