NATO a decis să adere oficial la coaliția internațională contra grupării Statul Islamic

O locuitoare a raionului Edineț a fost condamnată la închisoare, fiind învinuită de comiterea mai multor fapte de escrocherie, în proporții deosebit de mari. Potrivit Procuraturii Anticorupţie, în perioada de timp 2007-2008, inculpata, împreună cu fosta directoare a filialei unei bănci comerciale din orașul Edineţ, au dobândit credite în baza unor informații false, care au fost prezentate pentru a motiva obținerea creditelor de la instituția bancară. Astfel, femeile au prejudiciat banca cu 320 de mii de lei.