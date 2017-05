(video) O nouă aplicație îți permite cu ușurință să colorezi fotografiile alb-negru

16:11

În scurt timp, Chișinăul va prinde culoare și se va transforma într-o Capitală a modei și a eleganței. Pe data de 27 mai va începe o impresionantă seară dedicată modei – Wonder Fashion Night by Oriflame. Organizat pentru a patra oară consecutiv, grandiosul fashion show va începe la ora 19:00, în scuarul Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Articolul Wonder Fashion Night: Celebrăm împreună frumusețea și succesul la mult-așteptatul eveniment marca Oriflame apare prima dată în #diez.