Transformări uimitoare! 10 fotografii cu persoane ÎNAINTE și DUPĂ ce au slabit

11:16

După nunta fastuoasă, în care au respectat toate tradițiile, Jamala și soțul ei, Bekir Suleymanov, au plecat în luna de miere în romantica Italie. Și, dat fiind pozele postate pe Instagram, se pare că Jamala se distrează de minune, vizitând cele mai renumite locuri din Peninsulă. Precizăm că Jamala și Bekir Suleymanov au devenit, oficial, […] The post Jamala, fotografii din luna de miere în Italia appeared first on The Woman.