Prima reacție după ce Messi a fost condamnat la 21 de luni de închisoare

15:16

Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), Thorbjorn Jagland, cel care pentru prima dată a numit Republica Moldova drept un stat capturat de oligarhi, va efectua o vizită oficială la Chișinău. Potrivit Ministerului de Externe, vizita va avea loc în perioada 30-31 mai, aceasta urmând să aibă loc la invitația Guvernului Republicii Moldova. The post Funcționarul european care a numit primul Moldova drept un stat capturat, Thorbjorn Jagland, vine la Chișinău appeared first on Independent.