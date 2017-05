(FOTO) Îi calcă pe urme: Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Schumacher

14:56

La sesiunea 2017 a examenului de bacalaureat 637 de candidați vor primi nota 10, din oficiu, la proba de examen la limba străină, deoarece dețin certificate recunoscute internațional care atestă nivelul de cunoștințe în domeniul respectiv. Un Ordin în acest sens a fost semnat astăzi, de ministrul Educației Corina Fusu.