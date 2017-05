(FOTO) Așa arată cel mai scump telefon: Sunt doar 8 în toată lumea și sunt livrate cu elicopterul

14:46

Reforma administraţiei publice centrale a demarat oficial, cu aplomb, săptămâna trecută. La încheierea acesteia, statul moldovenesc ar trebui să fie mai bogat cu 70 de milioane de lei, să fie reduse funcţiile Guvernului, să fie favorizată concurenţa, să dispară schemele în care sunt implicate întreprinderile de stat. Nu se ştie însă dacă vor fi atinse aceste obiective, deoarece totul este opac, spune analistul politic Oazu Nantoi. The post Oazu Nantoi, despre reforma administraţiei centrale: „Toate aceste ministere vor fi controlate de o singură persoană” appeared first on Independent.