BAC 2017 // Peste 19 mii de candidați sunt admiși la examene

13:46

Astfel, 74% consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce acum un an sau doi, peste 80 la sută împărtășeau această opinie (spre exemplu 86% acum un an). „Este o îmbunătățire în comparație cu acum un an sau doi. Situația este mai pozitivă”, au comentat autorii studiului. De asemenea, numărul celor nesatisfăcuți de nivelul de trai a scăzut la 49%, față de aproape 60% în sondajele precedente. Șomajul este în continuare problema care îi preocupă cel mai mut pe oameni, dar corupția a căzut de pe locul doi pe locul trei, arată aceeași cercetare sociologică, ceea ce demonstrează că cetățenii apreciază acțiunile întreprinse pentru combaterea acestui flagel. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 aprilie și 25 aprilie - 7 mai de renumita companie americană ”Lake Research Partners”, una din cele mai prestigioase în acest domeniu. Marja de eroare a sondajului este de doar 0,8%.