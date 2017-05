De ce a purtat Melania Trump val la Vatican, dar nu şi în Arabia Saudită

Melania Trump si-a gandit cu atentie fiecare tinuta pe care a purtat-o in prima calatorie in strainatate in calitate de Prima Doamna, sustine directorul ei de comunicare, potrivit CNN. Melania, s-a imbracat in Italia in negru, cu parul strans si purtand un voal negru: “Protocolul de la Vatican cere ca femeile care il intalnesc pe […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldova9