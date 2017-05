Şeful Direcţiei Transport, arestat în dosarul parcărilor cu plată, transferat din arest în izolator în cel la domiciliu

19:27

Publicitate muzicală pe străzile Capitalei. O formaţie locală de rock a colindat Chișinăul într-un camion și i-au invitat astfel pe toţi la festivalul internaţional de film Cronograf and Music. Iniţiativa a impresionat trecătorii. Cronograf and Music şi-a propus în acest an să adune amatorii de film documentar și iubitorii de muzică, oferindu-le chişinăuienilor, dar și […] Post-ul Recital rock în remorcă. Invitaţie inedită a unei formaţii locale la festivalul internaţional de film Cronograf and Music apare prima dată în CANAL 2.