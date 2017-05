O escroacă din Edineţ, condamnată la 9 ani închisoare. Este dată în căutare pentru că dobândit ilegal credite

21:16

Locuitorii din satele Gura Bâcului și Bâcioc se vor bucura de servicii medicale mai bune. Oficiul Medicilor de Familie (OMF) din Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, care prestează servicii locuitorilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, a fost renovat în cadrul Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”, implementat de […] The post Peste 4 200 de locuitori din Gura Bâcului și Bâcioc vor beneficia de servicii medicale de calitate, datorită sprijinului UE appeared first on Moldova.org.